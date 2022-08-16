Умер народный артист России Виктор Зозулин

Актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Зозулин ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, информирует пресс-служба Театра им. Евг. Вахтангова.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист РФ Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь был неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

О месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Зозулин играл в спектаклях «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард III», «Конармия», «Брестский мир», «Маленькие трагедии», «Пиковая дама», «Бесы». Как вспоминают коллеги, созданные им образы были «объединены его талантом, вдохновением, мастерством».

«Его талант был многогранен: богатый оттенками голос, умение глубоко и тонко чувствовать стиль автора, великолепное владение словом подтверждалась его востребованностью на радио, телевидении, концертах», – говорится в некрологе.

Зозулин родился 10 октября 1944 года. Окончил с отличием Театральное училище имени Бориса Щукина. После учебы актер получил приглашение сразу в семь столичных театров, но его выбор пал на Театр им. Евг. Вахтангова. Помимо работы в театре, он был востребован на радио, телевидении, записал аудиокниги, в том числе Бунин И. А. «Антоновские яблоки», «В темном море»; Лермонтов М. Ю. Избранное (Герой нашего времени, поэмы); Пастернак Б. Л. «Поэзия».

В 1965 году дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Впоследствии снимался в таких кинолентах как «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день», «Это мы не проходили», «Ларец Марии Медичи», «Битва за Москву», «Тревожное воскресенье», «Тактика бега на длинную дистанцию», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Артистка из Грибова», «Возвращение Мухтара». В советской передаче «Кабачок 13 стульев» играл пана Анджея.

В театре выразили соболезнования родным и близким артиста, отметив, что уход Виктора Зозулина является невосполнимой утратой для труппы.

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