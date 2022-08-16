Главная покупка весны: как выбрать универсальное трикотажное платье для всех случаев жизни

Трикотажное платье — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой модницы. В этом году самой актуальной является модель миди-длины. При этом создать разные образы можно с помощью изделий разной расцветки и декора. Разбираемся, какие платья для каких случаев подойдут лучше всего.

Для шопинга и улицы

Для создания лука в уличном стиле можете не ограничивать себя в выборе. По желанию можете выбрать как однотонное изделие, так и изделие с принтом. Например, стильно смотрится платье в модную нынче горизонтальную полоску. В прохладную погоду (весной или осенью) его можно надевать вместе с пальто и обувью челси для дополнительного утепления.

Для создания более романтичного образа выбирайте белоснежное платье с расклешенными рукавами три четверти. В моде — изделия с небольшими разрезами внизу подола по бокам. Благодаря им вам будет удобнее передвигаться: платье не будет слишком узким, чтобы стеснять движения.

Если платье крупной вязки, то лучше оставьте его для отпуска. В черте города уместно носить те вещи, под которыми не видно нижнего белья.

Для торжественных случаев

В данном случае можно дать один совет: берите платье с разрезами или с одним вырезом. Именно такое изделие смотрится очень нарядно.

Например, трикотажное длинное платье с закрытой зоной декольте, но с глубоким вырезом на спине. Смотрится очень изысканно и элегантно.

Эффектный лук получается с платьем без рукавов, с вырезами на талии. Черный цвет изделия сделает образ более изысканным и стильным. Дополните лук с помощью миниатюрной сумочки-клатча. Из обуви будут уместны туфли или босоножки на шпильках.

Можно предстать в образе страстной обольстительницы. В этом случае подойдет платье алого цвета на одной широкой бретеле и с разрезом на ноге. В данном случае дополнительный декор на платье не слишком уместен: иначе получится слишком «кричащий» образ.

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Для работы и офиса

Сдержанность, простота и элегантность — основные факторы, которые следует учитывать при создании офисно-деловых луков. Особенно если у вас на работе есть дресс-код.

Отдавайте предпочтение изделиям нейтральных оттенков. Например, стильно смотрится темно-зеленое платье с длинными рукавами и с круглым вырезом на шее. Талию можно подчеркнуть поясным ремнем — желательно не широким. Дополните образ с помощью сумочки. В теплую погоду можно надеть туфли, в прохладную — ботинки на шнуровке. Они придадут луку нотку брутальности и неформальности.

Серое платье с расклешенными длинными рукавами с бахромой, без разрезов и вырезов поможет для создания сдержанного и серьезного образа — как раз то, что надо для бизнесвумен. Изделие хорошо сочетается с пальто, плащом или курткой.

Платье жемчужного оттенка — тоже хороший вариант для работы и офиса. Чтобы образ не получился пресным и слишком простеньким, дополните его комплектом украшений из сережек и ожерелья. Обратите внимание на изделия из жемчуга — в этом году они особенно актуальны.

Учитывайте, что платье должно быть из плотного трикотажа. Тогда оно не будет просвечиваться и не будет подчеркивать каждую складочку на вашем теле.