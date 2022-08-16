Мнение: И все-таки БЦЖ!

Ну вот, всё и выяснилось: “Старая добрая вакцинация БЦЖ против туберкулёза, почти идеально защищает от Covid-19 в высококачественном исследовании RCT с 92% эффективностью против инфекции”. В принципе – это разоблачение мировой аферы, проведенной с особым и грандиозным цинизмом.

Самое смешное, что про эти “вакцины БЦЖ” говорили с самого начала, буквально в феврале-марте 2020 года. Я прекрасно это помню – тогда обсуждали, почему в некоторых западных странах ковид “бушует”, а в Восточной Европе, в частности в России – ничего, тишь да гладь. Тогда и была высказана гипотеза, что дело в “старой” вакцине от туберкулеза БЦЖ, которая каким-то образом оказалась эффективной и от новомодного ковида – которую вовсю использовали страны “Восточного блока”, а вот в “старой Европе” никаким БЦЖ (в частности, потому, что он считался “чрезмерно токсичным”) – не пользовались.

А вскоре после этого “слухи про эффективность БЦЖ” замяли. Именно что – не опровергли, а замяли. “Для ясности”. И начали “разрабатывать новые вакцины”.

Подоплека ясна: признать, что ковид отвакцинированной БЦЖ Восточной Европе и огромной России, а также 40-миллионной Украине НЕ СТРАШЕН – было никак нельзя. Как это? Это было нельзя делать хотя бы из соображений престижа Западной цивилизации; ничего себе – Запад с его “лучшей в мире медициной” будет изображать страшные корчи от “чудовищной эпидемии чудовищного ковида”, а славяне из ВЕ будут в потолок поплевывать?!

Поэтому о БЦЖ было велено “забыть”. Но – а как же “чудовищный ковид”?? Думается, имел место сговор с правительствами восточноевропейских стран, и смертность от “чудовищного ковида”… там просто стали старательно рисовать. Все, дружно.

Невероятно. Конспирология. Всемирный заговор. Но факты налицо. 92% эффективности – это больше, чем у хваленого “Пфайзера”, больше, чем у любой “вакцины”, которые, строго говоря, вообще никакими вакцинами не были. И это также объясняет, почему практически все время до июня 2021 года, когда Путин с Байденом окончательно “договорились”, смертность “от ковида” в России все время была НАМНОГО ниже, чем где бы то ни было в мире – при том, что здесь всегда было максимально халатное и наплевательское отношение и к маскам, и к вакцинациям.

Фантастика. Печально одно – все это ни на что не повлияет. Предательство – в самих правительствах, и сделать ничего нельзя.