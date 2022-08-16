 

Мнение: Еще 3 смертных приговора для иностранных наемников

16.08.2022, 11:45, Разное
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Новости смертной казни.

В ДНР вынесли приговор пяти наёмникам, воевавшим на стороне ВСУ

В суде Донецкой Народной Республики огласили обвинение пяти иностранным наёмникам, которые воевали на стороне ВСУ на территории Донбасса.

Матиасу Густавссону из Швеции, Векославу Пребегу из Хорватии и Джону Хардингу из Британии вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Двух других британцев, Эндрю Хилла и Дилана Хила, обвиняют в участии в военных действиях в качестве наёмника и вербовке наёмников, соответственно. Наказанием первым трём станет смертная казнь. При этом никто их них не согласился с выдвинутыми обвинениями.

Их согласие или несогласие вопрос малопринципиальный.
Ждем начала Мариупольского процесса. Ну и приведения приговоров в исполнение.

Источник: Colonel Cassad


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