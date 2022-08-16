Почему одни стареют лучше других? – Личное мнение

Бриджит Бардо и Одри Хепберн в свои 45 лет выглядели совершенно по-разному.



На фото им — по 45. Фото: Соцсети

Бриджит, я считаю, отвратительно, а Одри — отлично. И дело тут — не только в образе жизни.

У них — разный тип старения кожи: у Бардо — деформационный, а у Хепберн — мелкоморщинистый.

При деформационном типе нижняя треть лица «плывёт» вниз. Овал теряет форму. Появляются брыли и второй подбородок.

При мелкоморщинистом типе лицо до старости сохраняет чёткие контуры, покрываясь лишь морщинками.

К сожалению, наиболее распространённым типом старения лица среди славянок является деформационный — самый трудный и самый невыгодный.

Морщинки можно заколоть ботоксом. Но даже если этого не делать, то при сохранении чёткого овала (треугольника молодости) лицо выглядит моложаво в любом возрасте.



Фото: Соцсети

А вот с птозом, со вторым подбородком, с брылями бороться гораздо сложнее. Если же пустить дело на самотёк, то уже к 30 годам женщина превращается в тётку с тяжёлым лицом.

Верх лица молодой, а нижняя часть уже «поплыла». Лицо, в целом, воспринимается старше, чем есть на самом деле.



Фото: istockphoto.com

Большинство наших женщин совершают катастрофическую, на мой взгляд, ошибку, когда пытаются бороться с птозом при помощи филлеров, утяжеляя и без того тяжёлые лица и, в перспективе, оттягивая и без того ползущую вниз кожу.

А ведь ничто не помогает деформационному типу лучше, чем хороший лимфодренаж в сочетании с укреплением сосудов.

Гельтек — ведущий российский производитель профессиональной косметики с 30-летним стажем, с серьёзными научными лабораториями и современнейшим производством — специально для нижней трети лица разработала гель, в котором сочетаются оба эффекта: лимфодренажный и сосудоукрепляющий.

Экстракты фукуса, лимона, гуараны, йодированный экстракт протеина кукурузы обеспечивают лимфодренаж, а конский каштан, троксерутин, красной виноград, гречиха, кофеин укрепляют сосуды.

На выходе мы имеем действительно работающий продукт.

Впрочем, чтобы его действие было ещё более эффективным, применение геля рекомендуется сочетать с лёгким лимфодренажным массажем, который вы без проблем выполните дома за несколько минут.

Гель такого действия, разумеется, не может стоить 300 рублей, но цену на него я считаю совершенно обоснованной и совсем не завышенной. Вы платите не за моральное самоудовлетворение, а за реальный результат.

В своём телеграм-канале Гельтек всерьёз, с научными обоснованиями рассказывает, как хорошие, дорогие активы в уходовой косметике помогают реально стройнеть, молодеть или, как в случае с моделирующим гелем для нижней трети лица, избавляться от брылей и второго подбородка.

В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

С какими возрастными изменениями кожи столкнулись? Как боретесь? Как результат?

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