Почему одни стареют лучше других? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Бриджит Бардо и Одри Хепберн в свои 45 лет выглядели совершенно по-разному.
На фото им — по 45. Фото: Соцсети
Бриджит, я считаю, отвратительно, а Одри — отлично. И дело тут — не только в образе жизни.
У них — разный тип старения кожи: у Бардо — деформационный, а у Хепберн — мелкоморщинистый.
При деформационном типе нижняя треть лица «плывёт» вниз. Овал теряет форму. Появляются брыли и второй подбородок.
При мелкоморщинистом типе лицо до старости сохраняет чёткие контуры, покрываясь лишь морщинками.
К сожалению, наиболее распространённым типом старения лица среди славянок является деформационный — самый трудный и самый невыгодный.
Морщинки можно заколоть ботоксом. Но даже если этого не делать, то при сохранении чёткого овала (треугольника молодости) лицо выглядит моложаво в любом возрасте.
Фото: Соцсети
А вот с птозом, со вторым подбородком, с брылями бороться гораздо сложнее. Если же пустить дело на самотёк, то уже к 30 годам женщина превращается в тётку с тяжёлым лицом.
Верх лица молодой, а нижняя часть уже «поплыла». Лицо, в целом, воспринимается старше, чем есть на самом деле.
Фото: istockphoto.com
Большинство наших женщин совершают катастрофическую, на мой взгляд, ошибку, когда пытаются бороться с птозом при помощи филлеров, утяжеляя и без того тяжёлые лица и, в перспективе, оттягивая и без того ползущую вниз кожу.
А ведь ничто не помогает деформационному типу лучше, чем хороший лимфодренаж в сочетании с укреплением сосудов.
Гельтек — ведущий российский производитель профессиональной косметики с 30-летним стажем, с серьёзными научными лабораториями и современнейшим производством — специально для нижней трети лица разработала гель, в котором сочетаются оба эффекта: лимфодренажный и сосудоукрепляющий.
Экстракты фукуса, лимона, гуараны, йодированный экстракт протеина кукурузы обеспечивают лимфодренаж, а конский каштан, троксерутин, красной виноград, гречиха, кофеин укрепляют сосуды.
На выходе мы имеем действительно работающий продукт.
Впрочем, чтобы его действие было ещё более эффективным, применение геля рекомендуется сочетать с лёгким лимфодренажным массажем, который вы без проблем выполните дома за несколько минут.
Гель такого действия, разумеется, не может стоить 300 рублей, но цену на него я считаю совершенно обоснованной и совсем не завышенной. Вы платите не за моральное самоудовлетворение, а за реальный результат.
В своём телеграм-канале Гельтек всерьёз, с научными обоснованиями рассказывает, как хорошие, дорогие активы в уходовой косметике помогают реально стройнеть, молодеть или, как в случае с моделирующим гелем для нижней трети лица, избавляться от брылей и второго подбородка.
В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
С какими возрастными изменениями кожи столкнулись? Как боретесь? Как результат?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет