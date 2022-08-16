 

В России создадут профсоюз литературных негров

16.08.2022, 11:33, Разное
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Ведущие «литературные негры» страны – авторы, пишущие тексты на заказ за другое известное лицо – приняли манифест о создании профессионального объединения для защиты своего труда от мошенничества и дискриминации со стороны заказчиков.

Литераторы жалуются, что выполняют всю грязную работу и получают за неё слишком низкую оплату, остаются без гонораров и зачастую даже без упоминания своего имени в издании.

– Я практически полностью написал роман «Обитель». Идея была человека, чьё имя указано на книге, но косноязычие писателя не позволило ему создать хороший текст. Я его выручил. Позже по роману сняли телесериал, но никаких авторских отчислений я не получил, – рассказал участник собрания.

Негодование выразил его коллега, заявивший о причастности к созданию другого известного литературного произведения.

– Я написал «День опричника», но упоминание своего имени не увидел. Признаюсь, эта повесть – отборнейший политизированный кал, но он же стал бестселлером. Не претендую даже на половину, но какие-то гонорары можно было бы и выделить, – заявил другой литературный негр.

Также по итогам собрания участники приняли решение о создании политической партии в 2023 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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