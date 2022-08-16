Мнение: Догадка

«Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — сообщил Путин в обращении к к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Похоже, что в конце шестого месяца молниеносной спецоперации верховный главнокомандующий начал о чем-то смутно догадываться. Даже интересно, что он скажет на первую годовщину стремительного рывка к Бискайскому заливу?

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