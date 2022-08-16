 

Отказался от памперсов: Брухунова рассказала об их с Петросяном сыне

16.08.2022, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Молодая жена Евгения Петросяна продемонстрировала, каким растет их с Петросяном сын. Отвечая на вопросы подписчиков в одной из соцсетей, Татьяна Брухунова рассказала, как малыш отказался от памперсов.
Вместе с пятой супругой Евгений Петросян в браке уже почти три года, в марте 2020 года Татьяна Брухунова, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, родила супругу сына. Напомним, ровно через месяц Евгению Вагановичу исполнится 77 лет. Не взирая на это, пара счастлива и растит мальчика, стараясь, чтоб он всесторонне развивался. При этом Брухунова не спешит выставлять напоказ личную жизнь, лишь изредка радуя поклонников подробными публикациями. Сейчас молодая мама решила ответить на вопросы о ребенке, пояснив, каким растет двухлетний Ваган.

В декабре текущего года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отметят трехлетний юбилей своей свадьбы. Оба родителя стараются привить наследнику лучшие качества. Так, как поделилась супурга именитого юмориста, ребенок растет очень независимым, и имеет сильный характер. У него большой, как для такого возраста, словарный запас, любит малыш и развивающие игры. Более того, Ваган самостоятельно отказался от памперсов в возрасте года и десяти месяцев.

Брухунова сетует, что заставить сделать что-то, что не нравится ребенку, просто невозможно. Кроме того, Ваган Петросян вдумчив и очень любит, когда мама или папа читают ему книги. Он внимательно слушает и буквально впитывает в себя любую информацию. Более того, несмотря на маленький возраст, сын народного артиста может объяснить любую свою точку зрения, а также любит играть наедине с собой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Мнение: Аборты победили!

22.12.20 / В Египте отдыхают тысячи туристов с поддельными ПЦР-тестами

15.07.20 / Скандалы: «Нахальное поведение»

26.07.22 / Александр Ширвиндт был выписан из больницы

14.04.22 / Влад Соколовский о съемках с Милошем Биковичем, Ангелине Сурковой и новорожденном сыне

01.06.21 / Россияне назвали довольно неожиданные способы борьбы со стрессом

15.03.22 / В США заявили о четырехкратном росте попыток суицида среди подростков за 20 лет

27.11.21 / Казаки ответили за дагестанцев в московском метро

05.10.21 / Факультет теологии РАН получит гранты для финансирования экспериментов

06.08.22 / Китай посоветовал странам G7 пробудиться от сна об империалистических державах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика