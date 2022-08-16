Отказался от памперсов: Брухунова рассказала об их с Петросяном сыне

Молодая жена Евгения Петросяна продемонстрировала, каким растет их с Петросяном сын. Отвечая на вопросы подписчиков в одной из соцсетей, Татьяна Брухунова рассказала, как малыш отказался от памперсов.

Вместе с пятой супругой Евгений Петросян в браке уже почти три года, в марте 2020 года Татьяна Брухунова, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, родила супругу сына. Напомним, ровно через месяц Евгению Вагановичу исполнится 77 лет. Не взирая на это, пара счастлива и растит мальчика, стараясь, чтоб он всесторонне развивался. При этом Брухунова не спешит выставлять напоказ личную жизнь, лишь изредка радуя поклонников подробными публикациями. Сейчас молодая мама решила ответить на вопросы о ребенке, пояснив, каким растет двухлетний Ваган.

В декабре текущего года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отметят трехлетний юбилей своей свадьбы. Оба родителя стараются привить наследнику лучшие качества. Так, как поделилась супурга именитого юмориста, ребенок растет очень независимым, и имеет сильный характер. У него большой, как для такого возраста, словарный запас, любит малыш и развивающие игры. Более того, Ваган самостоятельно отказался от памперсов в возрасте года и десяти месяцев.

Брухунова сетует, что заставить сделать что-то, что не нравится ребенку, просто невозможно. Кроме того, Ваган Петросян вдумчив и очень любит, когда мама или папа читают ему книги. Он внимательно слушает и буквально впитывает в себя любую информацию. Более того, несмотря на маленький возраст, сын народного артиста может объяснить любую свою точку зрения, а также любит играть наедине с собой.