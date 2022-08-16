 

ГК “КОРТРОС” масштабно отметила День строителя в районе Академический

16.08.2022, 10:55, Разное
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Это самый молодой район Екатеринбурга. Официально он появился на карте столицы Урала 1 октября 2021 года, когда в силу вступили соответствующие изменения в устав города. Район Академический – один из крупнейших проектов комплексного развития территории, поэтому День строителя для местных жителей имеет особую значимость.

Празднование стартовало 12 августа в 10:00 в Преображенском парке с награждения сотрудников подрядных организаций. Награды вручал генеральный директор “РСГ-Академическое” Сергей Ланцов. Строитель – самая созидательная профессия, цель которой – создание условий для будущей жизни, подчеркнул он.

“Впервые в истории новой России на базе Академического был создан новый административный район. Безусловно, это заслуга строителей. Ваш труд заслуживает большого уважения и высокой оценки нашего труда. В целом строительная отрасль – как локомотив для экономики всей страны, с ней связано более 40 смежных профессий”, – отметил Ланцов.

Для гостей праздника подготовили разнообразную программу. Все желающие могли увидеть материалы, из которых построен их район, поучаствовать в тематических играх и мастер-классах, узнать, как проектируются дома с помощью виртуальной реальностью, и даже самостоятельно собрать дом.

Также жители Академического могли отведать бесплатных угощений, выиграть множество призов, посетить выставку строительной техники. “РСГ-Академическое”, подрядчики и партнеры продемонстрировали гостям свои строительные технологии, рассказали об инженерных особенностях многоэтажных домов.

В 18:00 началась праздничная программа с DJ-сетом, танцевальным сопровождением и лазерным шоу. День строителя завершился праздничным фейерверком. В 22:00 небо над Академическим озарил салют из 500 залпов.

Строительство Академического началось в 2006 году и продолжится до 2025 года. Планируется, что район станет домом для более чем 400 тысяч человек.

Сегодня в Академическом проживают свыше 120 тысяч человек. В районе действует большой офис МФЦ, строится взрослая поликлиника. Ключевую административную инфраструктуру района сформируют в 2023 году.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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