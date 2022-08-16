Компания EXEED приступила к тестам в Китае своего первого серийного седана E03
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Китайский бренд EXEED начал тестовые испытания нового серийного седана под названием EXEED 03.
Данный автомобиль оснащается электрическим силовым агрегатом. Предполагается, что премьера транспортного средства состоится в следующем году. Пока на снимках модель замаскирована пленкой, однако некоторые отличительные детали известны. Разработчики применили безрамочные двери, зауженную головную оптику и лючок для зарядки батареи. Автомобиль построен на архитектуре E0X.
В настоящее время производительность электрического седана умалчивается, однако запас хода сможет достигать около 700 километров. Пока остальные подробности о новинке умалчиваются, но уже в ближайшее время озвучат остальные детали.
Смотреть комментарии → Комментариев нет