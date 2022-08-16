 

Компания EXEED приступила к тестам в Китае своего первого серийного седана E03

16.08.2022, 10:52, Разное
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Китайский бренд EXEED начал тестовые испытания нового серийного седана под названием EXEED 03.

Данный автомобиль оснащается электрическим силовым агрегатом. Предполагается, что премьера транспортного средства состоится в следующем году. Пока на снимках модель замаскирована пленкой, однако некоторые отличительные детали известны. Разработчики применили безрамочные двери, зауженную головную оптику и лючок для зарядки батареи. Автомобиль построен на архитектуре E0X.

В настоящее время производительность электрического седана умалчивается, однако запас хода сможет достигать около 700 километров. Пока остальные подробности о новинке умалчиваются, но уже в ближайшее время озвучат остальные детали.


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