Компания EXEED приступила к тестам в Китае своего первого серийного седана E03

Китайский бренд EXEED начал тестовые испытания нового серийного седана под названием EXEED 03.

Данный автомобиль оснащается электрическим силовым агрегатом. Предполагается, что премьера транспортного средства состоится в следующем году. Пока на снимках модель замаскирована пленкой, однако некоторые отличительные детали известны. Разработчики применили безрамочные двери, зауженную головную оптику и лючок для зарядки батареи. Автомобиль построен на архитектуре E0X.

В настоящее время производительность электрического седана умалчивается, однако запас хода сможет достигать около 700 километров. Пока остальные подробности о новинке умалчиваются, но уже в ближайшее время озвучат остальные детали.