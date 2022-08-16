 

Финляндия решила резко снизить число выдаваемых россиянам виз

16.08.2022, 10:43, Новости дня
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Финляндия может принять решение об ограничении количества принимаемых заявлений на туристические визы в РФ до 100–200 заявлений в день с нынешней тысячи, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

«МИД предлагает ограничить количество заявлений на получение российской визы до одной пятой или одной десятой от текущего числа», – цитирует РИА «Новости» заявление Хаависто общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Он отметил, что решения на уровне ЕС будут обсуждаться осенью, однако Финляндия обязательно примет собственное решение уже в августе

Таким образом, Финляндия будет принимать только 100–200 заявлений на туристические визы.

Во вторник правительство Финляндии на вечерней неформальной встрече обсудит ограничения по выдаче туристических виз в России, никаких решений до сих пор не принято.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии обнаружили механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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