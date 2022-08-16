Финляндия решила резко снизить число выдаваемых россиянам виз
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Финляндия может принять решение об ограничении количества принимаемых заявлений на туристические визы в РФ до 100–200 заявлений в день с нынешней тысячи, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
«МИД предлагает ограничить количество заявлений на получение российской визы до одной пятой или одной десятой от текущего числа», – цитирует РИА «Новости» заявление Хаависто общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Он отметил, что решения на уровне ЕС будут обсуждаться осенью, однако Финляндия обязательно примет собственное решение уже в августе
Таким образом, Финляндия будет принимать только 100–200 заявлений на туристические визы.
Во вторник правительство Финляндии на вечерней неформальной встрече обсудит ограничения по выдаче туристических виз в России, никаких решений до сих пор не принято.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии обнаружили механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз.
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