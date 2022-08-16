В России за сутки госпитализировали 3,4 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки госпитализирован 3411 человек, на 115,7% больше по сравнению с 15 августа.
Выписаны в связи с выздоровлением 20 583 человека, на 33,6% больше по сравнению с 15 августа, выявлено 23 909 новых случаев COVID-19, подтверждено 59 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ госпитализирован 1581 человек, на 11,7% меньше по сравнению с 14 августа.
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