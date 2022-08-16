Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире, сообщил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – передает ТАСС его слова.

Более того, президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.

«Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал он.

Ранее глава государства заверил, что обеспечение безопасности РФ и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации РФ на Украине, она проводится полностью в соответствии с Уставом ООН.

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