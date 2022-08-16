Обувь с квадратным носком снова хит: трендовые модели, в которые стоит инвестировать

Тренд, вернувшийся к нам из девяностых, — это обувь с квадратным носком. На первый взгляд модель может показаться несколько грубоватой, но поверьте, что с ней можно создать весьма эффектные образы. Разбираемся, в какую обувь стоит инвестировать деньги и с чем ее лучше сочетать.

Шлепанцы

Для создания элегантного и женственного образа берите босоножки на шпильках. Сочетайте их с укороченными брюками прямого или свободного кроя. Можете рассмотреть как вариант кюлоты — широкие брюки с высокой талией. В качестве верха подойдет блуза или футболка.

Сабо

Удачное решение на теплую весну и осень — это сабо с квадратным носком. Отдавайте предпочтение моделям из натуральной кожи, чтобы ногам было максимально комфортно. Актуальными являются изделия с декором в виде пряжек, ремешков. Оригинально смотрятся двухцветные сабо или с имитацией пэчворк.

Такая обувь подойдет для повседневного ношения как в магазин, так и на работу. Ее можно сочетать с брюками и юбками.

Балетки

Если вы отдаете предпочтение комфорту и удобству, тогда рассмотрите вариант балеток. Они представлены в разных вариациях: с декором и без, ярких и нейтральных цветов. Все зависит от концепции образа, который вы хотите создать.

Чтобы сделать обувь акцентной вещью в образе, берите яркие балетки. В таком случае их стоит комбинировать с более нейтральной одеждой либо использовать технику колор блок. Это когда в одном наряде совмещается два ярких насыщенных цвета.

Для работы и офиса подойдет модель с пряжкой на небольшой танкетке или невысоком и широком каблуке. Такая обувь внешне напоминает лоферы.

Босоножки

Если вам нравятся экстравагантные образы, тогда обратите внимание на босоножки на высокой платформе и на широком каблуке. Для лучшей фиксации есть перепонки на щиколотке.

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Подобная обувь прекрасно сочетается с любыми укороченными изделиями: юбками, платьями, брюками.

Если будете надевать мини-юбку или платье, тогда сделайте верх более сдержанным. Избегайте кофт с декольте, чтобы образ не получился чересчур вызывающим и вульгарным.

Туфли

Туфли с квадратным носком — прекрасный вариант как для поздней весны и ранней осени. Обувь хорошо вписывается в концепцию офисно-делового стиля. Их можно сочетать с брючными костюмами, с юбками-карандашами и блейзерами.

Яркий неоновый цвет туфель освежит вас лук, сделает его более стильным и современным. Если остановите выбор на яркой расцветке, тогда убедитесь в том, что на обуви нет декоративных элементов — иначе будет перебор.