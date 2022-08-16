Резкое повышение цен на энергию вынуждает жителей Великобритании экономить

В последнее время цены на энергию во многих английских регионах резко поднялись, пишет The Times. В связи с этим, жители таких городов как Маркет Дрейтон вынуждены реже включать свет, не так часто кипятить чай и не готовить на плите. Кроме того, повышение цен приводит к тому, что многие граждане теряют возможность оплачивать кредиты или лечение.



AP

В английском городе Маркет Дрейтон жители испытывают на себе серьёзное удорожание энергии, пишет The Times. Многие местные, вне зависимости от уровня дохода, вынуждены сокращать потребление газа и электричества. Многие смотрят телевизор в темноте, кто-то для освещения использует фонарики в телефонах, кто-то реже заваривает чай, а кто-то готовит еду на улице, чтобы не включать плиту.

По словам одной из местных жительниц, за последнее время счета за энергию удвоились и теперь составляют 160 фунтов стерлингов в месяц. Согласно последним исследованиям, гражданам с ипотекой придётся зарабатывать как минимум 48 796 фунтов стерлингов в год, чтобы избежать проблем с энергией. Гражданам без ипотеки потребуется более 40 тысяч фунтов.

Ещё несколько местных жителей из Маркет Дрейтона рассказали, что сталкиваются с финансовыми проблемами на фоне повышения цен, пишет The Times. Кому-то не хватает средств на закрытие кредитов, кто-то не может оплатить лечение.

Согласно оценкам организации New Economic Foundation, к октябрю этого года более половины всех английских домохозяйств столкнутся с «энергетической бедностью». При этом, по мере роста счетов, растёт неповиновение в адрес энергетических компаний. Более 100 тысяч человек уже присоединились к движению, призывающему не платить по счетам за энергию. Представители движения заявляют, что будут действовать, если в него вступит миллион человек, а правительство и энергетические компании никак не отреагируют.