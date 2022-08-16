 

Эксперты предрекают ЕС рецессию с ещё большей уверенностью

16.08.2022, 9:50, Разное
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Если в феврале рецессию Европейскому союзу предрекали с вероятностью лишь 20%, то теперь уверенность в таком исходе событий у экспертов достигает 65%. Как пишет Bloomberg, про Германию говорят, что её рецессия настигнет уже в этом квартале.


AP

Опасность рецессии в еврозоне достигла максимально высокого уровня с ноября 2020 года, пишет Bloomberg. Дело в том, что нехватка энергоресурсов угрожает подстегнуть и без того большую инфляцию.

Как отметили опрошенные изданием экономисты, вероятность сокращения объёмов производства выросла с 45% до 60%. До начала российской спецоперации её и вовсе оценивали в 20%. Про Германию, крупнейшую экономику в рамках блока, говорят, что её стагнация начнётся уже в этом квартале.

На компаниях и жителях еврозоны сказывается рост цен, и российские угрозы в области энергетики к концу года ещё сильнее обострят эту проблему. К тому же на предложении сказалась засуха, из-за которой упал уровень воды в реках Европы.

Сейчас эксперты ожидают, что инфляция составит почти 8% в 2022 году и 4% в следующем году. При этом Европейский центробанк задавался целью держать её в рамках 2%.

Предполагается, что в сентябре Европейский центробанк поднимет ключевую ставку на полпроцента. Из-за этого к концу года кредитная ставка составит 1% и в марте её могут поднять ещё на четверть процента, пишет Bloomberg.


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