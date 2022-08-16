Юлия Гаврилина откровенно рассказала об отношениях с Милохиным

Юлия Гаврилина откровенно пояснила о своих отношениях с Даней Милохиным. Пара популярных тиктокеров постоянно то сходится, то ругается, интригуя своим романом многих поклонников.

О своей связи с Даней Милохиной Гаврилина пояснила Ляйсан Утяшевой в ее программе «Дерзкая готовка» на YouTube. Год назад пара даже объявила о разрыве отношений. Многочисленные фанаты блондинки беспокоятся о ее настрое и чувствах относительно бывшего возлюбленного. На все вопросы о романе с едва ли не самым популярным российским TikTok-селебрити девушка ответила, что тема уже изжила себя.

Сейчас, по словам Юлии Гаврилиной, они не общаются вообще, даже как друзья. При этом на вопрос ведущей, любили ли друг друга Даня и Юлия, блогерша, более известная, как Юлька Шпулька, предпочла не отвечать, отметив, что подобные вопросы не уместны.

Девушка все еще надеется встретить своего мужчину, который станет для нее единственным избранником. Поэтому вспоминать сейчас о прошлом и бывших не стоит. На данный момент она очень занята, так как занимается саморазвитием, поэтому ей попросту не до парней. В состоянии одиночества 20-летняя звезда интернета чувствует себя вполне комфортно, и все парни попросту отошли на второй план.