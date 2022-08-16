 

В США зарегистрирован первый случай заболевания робота Boston Dynamics оспой обезьян

16.08.2022, 9:33, Разное
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В лаборатории компании Boston Dynamics в Мэриленде зарегистрирован первый случай заболевания робота-собаки оспой обезьян.

С этим же диагнозом госпитализированы трое работавших с ним инженеров и супруг одного из них.

Подозрительные корродирующие язвы были обнаружены в ходе планового техосмотра машины. Проведённая служебная проверка установила: в последнее время с роботом контактировали трое инженеров, которые сейчас находятся в вынужденном отпуске из-за заражения оспой обезьян. Первоисточником болезни стал муж одного из сотрудников, который до этого вернулся с фестиваля в Европе.

Руководство Boston Dynamics было вынуждено ограничить круг лиц, имеющих доступ к роботам, чтобы не допустить заражения остальных экземпляров.

– Это был уникальный опытный образец, и из-за болезни он может окончательно выйти из строя. Мы пока не знаем, можно ли отремонтировать робота, переболевшего оспой обезьян, – пожаловался вице-президент фирмы Льюис Беккер. – Также мы призываем наших сотрудников быть осторожными в таких вопросах и не вступать в случайные контакты с роботами, на корпусах которых есть явные признаки инфицирования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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