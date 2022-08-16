55% “однушек” сдаются менее чем за 5 дней
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Более половины собственников однокомнатных квартир – 55% – находят арендатора менее чем за пять дней. Сдачу в аренду также позволяет ускорить наличие хорошего ремонта – как капитального, так и косметического.
Менее пяти дней уходит на поиск арендатора примерно у половины владельцев квартир-студий. Доля быстро сдающихся “двушек” составляет 46%, квартир с тремя комнатами – 36%.
Самыми популярными запросами арендаторов являются:
- меблировка;
- наличие техники (особенно стиральной машины и холодильника);
- метро в пешей доступности;
- возможность держать в квартире питомца.
Также около трети потенциальных арендаторов при поиске жилья сразу указывают максимально допустимую ставку найма.
В целом арендаторам сейчас значительно проще найти квартиру и договориться о скидке. Кроме того, из-за падения спроса сократилось количество отказов со стороны собственников.
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