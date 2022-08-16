Volkswagen начал производство нового большого кроссовера Tavendor

В Сети появились официальные снимки нового вседорожника Volkswagen Tavendor.

Первые данные о транспортном средстве озвучили в мае, однако до сих пор автомобиль не представлен официально. В настоящее время началось серийное производство модели. Вместе с тем автомобиль представляет собой модернизированную версию кроссовера Volkswagen Teramont X. Паркетник выполнен на улучшенной платформе MQB. Под капотом установили 2-литровый агрегат на 220 л.с. мощности.

Также появится версия с 2,5-литровым мотором на 299 л.с. мощности. Во всех комплектациях применили роботизированную коробку передач. Приобрести кроссовер можно будет исключительно в Китае, однако ценник пока остается засекреченным.