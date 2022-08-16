Начало серийного производства самолетов SSJ New и МС-21 запланировали на 2024 год

Серийное производство самолетов SSJ New, которые будут состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 году, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«С учетом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 году выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 году», – передает ТАСС слова Слюсаря.

По его словам, первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году.

«Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолетов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов. Программа предусматривает сдачу первых самолетов в 2023 году», – сообщил Слюсарь.

По его словам, самолет будет достаточно комфортным для пассажиров. Сейчас на самолетах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям,

Слюсарь отметил также, что планы по передаче Минобороны РФ первого построенного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М сохраняются.

«Не просто сохраняются, а выполняются», – сказал он, отвечая на вопрос о планах по передаче Ту-160М военному ведомству.

Слюсарь также добавил, что работы на модернизации самолетов Ту-95МС в рамках подписанного с Минобороны РФ контракта ведутся ОАК в соответствии с графиком, а первый самолет будет передан ведомству «в срок согласно госконтракту».

Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».

Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

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