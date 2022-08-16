 

Швейцария обсуждает меры на случай нехватки газа зимой

16.08.2022, 8:28, Разное
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Швейцария почти полностью зависит от поставок энергоносителей из других стран, поэтому после остановки импорта российского газа ей будет сложно даже обеспечить население электричеством. Швейцария ведёт переговоры с Германией и Италией, чтобы они ей помогли в кризисной ситуации, пишет Le Figaro, ссылаясь на слова министра энергетики Швейцарии.


AP

В Швейцарии «сложная» ситуация с энергетикой, пишет Le Figaro. Поэтому министр энергетики Швейцарии Симонетта Соммаруга сообщила, что правительство ведёт переговоры с Германией и Италией, чтобы гарантировать поставки газа зимой.

«Почему у нас сегодня проблема? Потому что РФ закрыла газовый вентиль, а Швейцария полностью зависит от зарубежных поставок этого типа энергоносителей, — отметила министр. — Ситуация сложная. Федеральный совет об этом знает».

Впрочем, Швейцария ещё не установила никаких мер по экономии электроэнергии, как это сделали в ЕС. Европейцы рассчитывают сократить своё потребление на 15%, что должно помочь им пережить прекращение поставок российского газа. Но, по словам Симонетты Соммаруга, «было бы целесообразно», чтобы Швейцария тоже задалась целью экономии электроэнергии, и, по её словам, в ближайшее время они начнут соответствующую кампанию.

Швейцария на 80% зависит от поставок углеводородов и атомного топлива. Даже для обеспечения населения электричеством нужен импорт, особенно зимой. Поэтому грядущей зимой она рассчитывает на соседей. Сейчас они с Германией и Италией ведут переговоры о «солидарности». Но помощь придёт только в крайнем случае, такого варианта развития событий им нужно избежать. И они намерены закупить дополнительные объёмы газа заранее.

В частности, газопровод, по которому газ идёт из Германии в Италию, проходит по территории Швейцарии, и она грозится в случае кризиса частично отбирать для себя газ, что, впрочем, позволяет контракт. Но эти угрозы провоцируют недовольство Рима. «В такой ситуации каждая страна рассматривает самые разные сценарии, включая экстремальные», — приводит автор статьи в Le Figaro слова представительницы швейцарских властей.


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