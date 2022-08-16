В Крыму под Джанкоем взрываются боеприпасы и горит трансформаторная подстанция

В селе Майском Джанкойского района Крыма (15 км от Джанкоя, север полуострова) горит трансформаторная подстанция и взрываются боеприпасы.

– Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных, – сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Под Джанкоем также горит склад боеприпасов (сообщается, что рядом размещена военная база), очень сильно детонируют боеприпасы. По словам местных жителей взрывы начались около шести утра. Силы МЧС сразу оцепили территорию в радиусе не менее двух километров и сообщили, что возможно будет проводиться эвакуация жителей близлежащих домов.

Позднее, для безопасности, российские военные оцепили зону в радиусе пяти километров, проводится эвакуация местных жителей.

Напомним, после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в ряде районов Крыма (в том числе в Джанкойском) до 24 августа был введен повышенный уровень террористической опасности. Также такой режим был введен на объектах энергетической инфраструктуры.

– Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами, – заявил тогда Аксенов.