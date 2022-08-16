 

В Крыму под Джанкоем взрываются боеприпасы и горит трансформаторная подстанция

16.08.2022, 8:16, Новости дня
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В селе Майском Джанкойского района Крыма (15 км от Джанкоя, север полуострова) горит трансформаторная подстанция и взрываются боеприпасы.

– Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных, – сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Война в УкраинеПод Джанкоем также горит склад боеприпасов (сообщается, что рядом размещена военная база), очень сильно детонируют боеприпасы. По словам местных жителей взрывы начались около шести утра. Силы МЧС сразу оцепили территорию в радиусе не менее двух километров и сообщили, что возможно будет проводиться эвакуация жителей близлежащих домов.

Позднее, для безопасности, российские военные оцепили зону в радиусе пяти километров, проводится эвакуация местных жителей.

Напомним, после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в ряде районов Крыма (в том числе в Джанкойском) до 24 августа был введен повышенный уровень террористической опасности. Также такой режим был введен на объектах энергетической инфраструктуры.

– Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами, – заявил тогда Аксенов.


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