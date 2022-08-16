Новый электрический кроссовер SMART #1 получил спортивную версию от ателье BRABUS

В Сети показали электрический кроссовер smart #1 в исполнении тюнинг-ателье Brabus.

Автомобиль существенно отличается от предшественника внешним видом. Здесь предусмотрели модернизированную решетку радиатора, более «агрессивные» обвесы, увеличенные бамперы, накладки на дверях. В салоне установлены дорогие материалы отделки, включая металлические накладки на дверях. Кроме того, под капотом установлен электрический мотор на 272 л.с., а также дополнен еще один агрегат на задней оси с общей отдачей 428 л.с.

Известно, что автомобиль разгоняется до 100 км в час за 3,8 секунд. Предельная скорость электрического кроссовера достигает 180 км в час. Изначально электрокроссовер поступит в продажу на китайском рынке.