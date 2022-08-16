 

Украинцев призвали эвакуироваться на подконтрольные Россией территории (видео)

16.08.2022, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне «детонаций» боеприпасов в Крыму, член так называемого главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население перебираться на подконтрольные Россией территории Украины.

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.

Ранее первые жители города Каменка-Днепровская Запорожской области получили российские паспорта. До этого российские паспорта получили первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения.

Тем временем сегодня утром в Крыму под Джанкоем горит подстанция и взрываются боеприпасы:

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / Навальный требует вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления

11.02.22 / После драки выходцев из СНГ на западе Москвы возбуждено дело

31.12.20 / ГБР будет ежемесячно отчитываться о расследовании дел Майдана

02.02.21 / Киевлянин хотел отправить в Мьянму деталь истребителя “МиГ-29” – таможенники

04.07.20 / Зеленский заявил, что РФ не может что-либо требовать от Украины

12.02.22 / Начался разговор Путина и Байдена

24.04.21 / Rolls-Royce представил особую версию модели Dawn

12.02.21 / Росcийские проправительственные СМИ сообщили, что в день массовых уличных акций в РФ готовятся теракты

30.03.21 / Хомчак рассказал, как снайперы расстреляли украинских саперов на Донбассе

30.03.21 / Ляшко заявил, что система здравоохранения Украины пока что справляется с COVID-19: выдержит 24 тыс. новых больных ежедневно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика