Украинцев призвали эвакуироваться на подконтрольные Россией территории (видео)

На фоне «детонаций» боеприпасов в Крыму, член так называемого главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население перебираться на подконтрольные Россией территории Украины.

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.

Ранее первые жители города Каменка-Днепровская Запорожской области получили российские паспорта. До этого российские паспорта получили первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения.

Тем временем сегодня утром в Крыму под Джанкоем горит подстанция и взрываются боеприпасы:

—