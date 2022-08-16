 

Разработчик нашел способ сделать подлодку «Арктур» более скрытной

16.08.2022, 7:55, Новости дня
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Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения «Арктур» станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин».

«Рубин» показал на выставке «Армия-2022» свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ «Арктур».

«Новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца», – сообщил источник РИА «Новости».

Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.

«Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения «Арктура» – высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях», – заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представит морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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