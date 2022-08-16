Парламент КНР направит на Тайвань парламентскую делегацию в составе 130 тысяч депутатов

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян анонсировал визит парламентской делегации в составе 130 тысяч районных и муниципальных депутатов в Тайбэй.

Транспортировкой народных избранников на остров займутся авианосцы и тяжёлая транспортная авиация.

Китайские парламентарии намерены провести на Тайване ряд мероприятий в области культурного обмена, укрепления национального единства и территориальной целостности государства. В настоящее время на материке проходят внеплановые парламентские выборы, где для избрания депутатом достаточно пройти медкомиссию в местном избиркоме, а также указать размер формы и обуви.

Необходимость срочного донабора парламентариев объяснили их высокой загруженностью, а также отправкой части из них для установления мира и гармонии в Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный округ.

– Визиты депутатов на Тайвань должны стать доброй традицией. Наши американские партнёры прислали туда всего лишь одну Нэнси Пелоси и обещают в лучшем случае привезти ещё пару десятков. Мы же проявим в полной мере любовь и уважение к нашей провинции, организовав в неё визит такого числа депутатов, которое остров никогда не видел, – пообещал глава Госсовета. – Для размещения парламентской делегации будут возведены специальные форты и крепости, а для организации их безопасности к депутатам присоединятся части народной миротворческой гвардии.

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