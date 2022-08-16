Бледный гуманоид с длинными руками пробежал перед очевидцем

Американский исследователь аномальных существ Лон Стриклер опубликовал на своем сайте историю от жителя Пенсильвании, который встретил “бледного ползуна” – популярного персонажа американского городского фольклора.

В то время, как многие считают подобных существ сугубо выдуманными, другие полагают, то огромное количество сообщений о его наблюдении не могут быть просто плодом человеческой фантазии и что эти люди в самом деле видели что-то очень странное. Но что?

“Вы не можете отрицать, что люди во всем мире встречают и даже контактируют с бледными гуманоидными ползунами. Или скорее с существами, похожими на них. И теперь я тоже отношусь к числу очевидцев.

Я вырос с открытым взглядом на странные явления, которые не воспринимаются наукой и обществом, но всегда относился к таким вещам с соответствующим скептицизмом. Я люблю проводить время в лесу, охотясь, ловя рыбу и занимаясь альпинизмом, отправляясь в далекие уголки страны. Я много раз встречал разных животных, растения и иногда видел некоторые вещи, которые не могу объяснить.

Я много раз ходил в походы в одиночку, для меня это было освобождением души, просто взять с собой самое необходимое для выживания и забраться на много миль в глушь, в такие места, где животные не боятся людей, просто потому, что люди сюда не ходят. Я ощущал себя единственным, кто посещал эту территорию, но теперь все изменилось.

Теперь для меня за всей этой природной красотой скрывается беспокойство, страх и законное ощущение опасности. Места, которые раньше казались мне такими успокаивающими и действовали на меня как хорошая терапия, превратились в среду, которая сводит меня с ума от тонны вопросов и непонимания – место, куда я больше никогда не пойду в одиночку, потому что я знаю, что эти существа реальны и они действительно бродят по лесам Северной Америки.

Это случилось в 2016 году в горах Поконо в Пенсильвании, недалеко от недалеко от Дингманс-Ферри. Там я увидел существо, которое НАВСЕГДА изменило мою жизнь и то, как я воспринимаю мир, в котором мы живем.

Впервые я услышал о бледных ползунах во время разговора с другом, который жил в этом районе годами и неоднократно сталкивался с этим существом в непосредственной близости от своего дома. Я помню, как он спрашивал меня, видел ли я когда-нибудь что-нибудь странное на большом участке леса через дорогу от его дома, однако, в то время я ничего подобного не видел.

Но у меня всегда было странное глубокое чувство в груди, когда я посещал этот участок леса. Я не знал, что это было. Я просто ощущал, что это несет в себе тяжелую темную энергетику, которая настолько сильна, что побуждает вас держаться подальше отсюда.

Когда мы стали разговаривать об этих существах, мой друг достал свой телефон и показал мне изображение бледного ползуна, которое появляется при любом поиске по этим существам в Google. Очень стандартная картинка.

Так что я посмеялся, когда он предупредил меня об этом существе, потому что я искренне подумал, что он просто выращивал марихуану или что-то в этом роде на том участке леса и не хотел, чтобы я это нашел.

С того разговора прошло несколько месяцев, в течении которых я слышал странные звуки по ночам и крики кошек, которых кто-то утаскивал в темноту. А потом наступил день, который изменил мою жизнь.

Была полночь и шел сильный ливень. Я и мой коллега только что закончили рабочую смену и ехали по дороге к дому того самого друга, который рассказал мне про бледных ползунов. Его дом находится на длинной прямой дороге с тупиком, с одной стороны было очень мало домов, а с другой – лес.

И вот, когда мы ехали по дороге с включенным дальним светом, мой коллега вдруг нажал на тормоза и начал взволнованно говорить, что он только что видел какое-то существо, стоящее на коленях на обочине дороги.

Мгновенно, не задумываясь, я выскочил из машины и сразу же услышал звуки, как будто кто-то быстро двигается с шумом по лесу рядом с дорогой.

К счастью, из-за резкого торможения машина слегка сместилась, так что дальний свет фар был направлен в лес, и тогда я это увидел. Именно тогда моя жизнь изменилась, мои убеждения пошатнулись, а реальность перевернулась с ног на голову.

Голое существо ростом около 6 футов (180 см) с серовато-белой кожей и длинными руками пробежало через тот участок леса, что был полностью освещен фарами. Это дало мне по крайней мере 15 секунд непрерывного визуального контакта с этим существом, прочно запечатлевшим его образ в моей голове.

Он бежал точно такой же манерой как это делал бы человек, однако был невероятно быстрым и перепрыгивал через любое препятствие на пути, пока не достиг точки, где фары больше не освещали лес. Затем он притворился, что снова прыгнул и побежал глубже в лес, однако на самом деле он развернулся и направился обратно к дороге, где я потерял его из виду в темной части леса примерно на 30 секунд.

Когда я стоял посреди дороги, абсолютно тупой, с отвисшей нижней челюстью, пытаясь осознать серьезность ситуации, это существо выползло из леса, пересекло дорогу на четвереньках примерно в 60 ярдах от меня и исчезло в лесу на другой стороне.

С тех пор воспоминания об этом существе мучают меня. Это меня смущает, печалит и вызывает любопытство. Я не могу выбросить его образ из головы. Я не могу забыть чувства, которые это существо вызывало у меня, пока я стоял там, не понимая, вижу ли я это в реальности или во сне.

Так что теперь я больше не хожу в глухую местность один. Я не могу наслаждаться походом в одиночестве, не испытывая беспокойства, разрушающего мою психику. Я больше не могу быть свободным.

Это существо реально, как и другие, которых мы просто не можем понять, и важно, чтобы люди осознавали это, чтобы они могли наслаждаться природой, находясь в безопасности.

Я не уверен, как будет воспринят этот мой пост, и я не совсем уверен, почему я почувствовал, что наконец пришло время рассказать о моей истории, но все это съедает меня заживо. Это вызывает у меня такое сильное беспокойство, что я должен что-то сделать, чтобы избавиться от этого.

Верьте мне или нет, для меня это не имеет значения. Я просто хочу, чтобы люди были в безопасности, и я хочу вернуть свое ощущение свободы. И если то, что я расскажу об этом, поможет, тогда я сделаю все, что угодно. Мир действительно не такой, каким кажется”.