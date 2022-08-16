Климатологи: В ближайшее время Калифорния исчезнет под водой

Новое исследование Science Advances показывает, что в ближайшие четыре десятилетия изменение климата приведет к мощным наводнениям в Калифорнии (США).

Эксперты говорят, что с такими масштабами бедствия еще никто не сталкивался из живущих сегодня в этих местах.

Климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Суэйн описывает событие как «очень сильное наводнение в регионе, которое может привести к катастрофическим последствиям». Он сказал, что меганаводнение будет похоже на 1000-летние внезапные наводнения, которые наблюдались этим летом в районе Сент-Луиса и Кентукки. Но в этот раз будет еще больший охват территории, например, пострадает вся Калифорния.

Такие масштабные наводнения, которые, по словам экспертов, превратят низменности Калифорнии в «обширное внутреннее море», ранее могли случаться в штате однажды. Но эксперты говорят, что изменение климата увеличивает вероятность этих катастрофических бедствий.

Изменение климата усиливает ливневые дожди, что приводит к более регулярным внезапным наводнениям, как уже несколько раз происходило этим летом в Восточном Кентукки, Сент-Луисе и даже в калифорнийской «Долине Смерти».

Калифорния естественным образом подвержена наводнениям из атмосферных рек. Крупные наводнения здесь случались и раньше, но изменение климата их усиливают, что может затронуть миллионы людей.

В исследовании говорится, что атмосферные реки могут существовать неделями.

Согласно исследованию, наводнение, способное затопить эту долину, может стать самой дорогостоящей геофизической катастрофой на сегодняшний день, которая нанесет ущерб более чем в 1 триллион долларов и опустошит низменные районы штата, включая округа Лос-Анджелес и Ориндж.

Это случалось и раньше. Это произойдет снова, но будет хуже, предупреждают ученые.

Более 150 лет назад мощная серия атмосферных рек затопила Голден-Стейт, вызвав одно из самых исключительных наводнений в истории после засухи, которая десятилетиями оставляла Запад выжженным. Населенные пункты были уничтожены за считанные минуты.

Согласно исследованию, зима 1861-1862 годов и наводнение превратило долины Сан-Хоакин и Сакраменто во «временное, но обширное внутреннее море». В некоторых районах вода достигала 10 метров, что привело к уничтожению инфраструктуры, сельскохозяйственных угодий и городов.