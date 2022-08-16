В России давно скончавшаяся Ванга продолжает делать предсказания – теперь про вспышку оспы обезьян и засуху

Слепая болгарская пророчица Вангелия Гуштерова (Ванга) скончалась еще в 1996 году, за свою жизнь она сделала несколько предсказаний, но в России регулярно придумывают новые – связанные с текущими кризисами.

Стоит ли относиться к предсказаниям Ванги серьезно, вопрос сложный. Якобы она предсказала катастрофу с подводной лодкой “Курск”, теракт 11 сентября 2001 года и войну в Украине. Но в целом большинство ее предсказаний это общий набор штампов в стиле “будет голод, засуха и болезни”, мало чем отличающийся от катренов Нострадамуса, которые каждый расшифровывает на свой лад и в соответствии с текущим положением дел.

После 24 февраля 2022 года картина мира для России стала так резко меняться, что месяца не проходит без сенсационных новостей о том, что покойная Ванга, на российском телевидении, “снова в точности предсказала” очередную напасть.

Так, в мае месяце ряд российских СМИ написали о том, что Ванга предвидела вспышку оспы обезьян. Об этом вспомнил Сергей Косторной – кум Ванги.

Он еще пару лет назад, во время вспышки коронавируса рассказал журналистам об этих словах и тогда это приписали к пророчеству о коронавирусе. Однако Косторной говорит, что это было ошибкой, ведь ковид новая болезнь, а Ванга в тот момент говорила о “старой и забытой болезни”.

“Мы тогда разговаривали с ней о болезнях. Я спрашивал у нее: “Что это? Чума?” Перебрали много болезней, чума, оспа… и тут она говорит: “А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз будет”, — вспомнил Косторной.

Далее Ванга рассказала ему, что эта болезнь настигнет человечество как наказание за все то, что происходит сейчас. И что наступит это в “год двоек”, что подходит к 2022 году. А еще что кроме оспы в тот год человечество ждут такие беды как падение высокого здания, потеря и крушения одного из чудес света, а также масштабный потоп в США.

Ничего из такого, кроме оспы, правда пока не случилось, но и год еще далек от завершения…

А на днях, когда в Европе продолжается аномальная жара, от которой начали мелеть пересыхать реки, журналисты вспомнили другие слова Ванги, касающиеся засухи. В частности у нее есть вот такое высказывание:

“Будет катастрофа. Воды не станет. Нечего будет людям пить. Все будут драться за воду. Закрывать её в банки. Она станет дороже нефти и золота. Люди будут ходить и обменивать золото на воду”.

Что касается других любопытных предсказаний Ванги о Будущем, то можно выделить следующие:

“Настанет день, когда с лица земли исчезнут разные растения, овощи, животные… Прежде всего лук, чеснок и перец. Потом придет очередь пчел”. (сказано Вангой в 1995 году)

“Будьте внимательны: скоро к нам придут новые, неведомые людям болезни. Люди будут падать на улицах без видимой причины, без видимой болезни. Станут тяжело болеть даже те, кто никогда ничем не болел. Но все это еще можно предотвратить, потому что это в наших силах”. (сказано Вангой в 1981 году).

“Наступит день, и рак будет закован в железные цепи. Лекарство будет содержать много железа”.

“Люди станут копать колодцы в земле и добывать золото, которое даст им свет, скорость и энергию (возможно имеется в виду добыча нефти, которую также называют “черным золотом”), а Земля будет плакать слезами горечи, потому что на ее поверхности золота и света намного больше, чем внутри. Земля будет страдать от этих открытых ран”.

“Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!”.

“Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира”.

“Россию ждет добро, Болгарию и Македонию – не очень. Женщины в России родят много хороших детей, которые изменят мир. Потом чудо придет, времена чудесные. Наука скажет, что в старых книгах правда, а что нет, в космосе найдут жизнь и узнают, откуда она пришла на Землю. В земле раскопают большой город. С неба прилетят новые люди, и будут большие чудеса. Но надо ждать, нельзя торопить события, это будет нескоро.”

“Будет конец света, Земля отвернется от Солнца. Где было жарко, там будет лед, многие животные вымрут. Люди будут воевать за энергию, но у них хватит души остановиться. А потом время вернется назад.”