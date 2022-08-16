 

Россия предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за политики США

16.08.2022, 6:31, Новости дня
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Шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», – предупредили российские дипломаты в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», – добавили они.

В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия РФ якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». «Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятерки». Продлен Договор о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до «заморозки» Вашингтоном в феврале этого года», – подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения в безответственности, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».

«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», – добавили в российском посольстве.

Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения РФ по Договору о стратегических вооружениях.

Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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