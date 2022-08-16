Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».

«Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

В прошлом году саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявил, что Киев уже несколько лет обманывает ООН, заявляя о так называемой «агрессии» с российской стороны в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной и другими блокадами.

Тем временем в Крыму:

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