 

В США спрогнозировали катастрофические последствия ядерной войны с Россией

16.08.2022, 6:31, Новости дня
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В случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам проведенного исследования.

«По нашим оценкам, более 5 млрд человек могут умереть в результате [начала] ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», – приводит РИА «Новости» мнение американских ученых, опубликованное в журнале Nature Food.

Как утверждается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала, результатом чего станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, что в свою очередь вызовет ядерную зиму по всей планете.

При этом, по мнению авторов материала, непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 млн человек, в то время как более 5 млрд «станут жертвами голода» после катастрофы. «Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли», – утверждается в докладе.

«В случае [начала] ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», – отмечают авторы.

Ранее Москва предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за шагов США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса.

Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения РФ по Договору о стратегических вооружениях.

Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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