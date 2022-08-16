Мнение: Кто хочет отменить культуру России?

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям четвертого фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.

И сказал президент, как гвоздь вколотил: «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории…».

Одно не понятно, а кто хочет отменить культуру России? Что за супостаты мечтают закрыть в России театры, музеи, расформировать оркестры, заколотить двери библиотек?

Понятное дело, что Путин просто так ничего не говорит, а раз произнес, что «попытки отменить нашу культуру… тщетны», значит есть негодяи, которые пытаются отменить? Но их имена, видимо, пока секретны? Так или не так?

На снимке: Владимир Путин обращается к участникам и гостям фестиваля «Таврида.АРТ»,фотография отсюда

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