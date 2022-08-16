Мнение: Помощь 7-й бригаде армии ЛНР

В порядке информационной поддержки.

Помощь 7-й бригаде армии ЛНР.

На прошлой неделе нашим скромным коллективом с вашей действенной помощью выполнена доставка груза артиллеристам, танкистам и медикам 7-й бригады НМ ЛНР. Часть груза уехала в мотострелковые части.

Отчеты мы публикуем в ТГ-канале "Группа помощи седьмой бригаде" https://t.me/omsbr7.

За прошлый месяц бригада взяла мощный укреп в н.п. Берестяное в ДНР. В конце июля части бригады вошли в Соледар. Два батальона луганских резервистов, приданные бригаде, вместе с "оркестром" и при действенной поддержке бригадной арты, взяли Углегорскую ТЭС. В общем, бригада ведет тяжелые бои на Артемовском направлении.

Эти два месяца мы выполняли заявки трех подразделений, но сейчас вышли на командование бригады напрямую. Соответственно, нужды и "хотелки" выросли в разы. Я понимаю, что мы с вами – не министерство обороны и обеспечить полное снабжение бригады не сможем. Но все же, напишу, на что собираем в этот раз.

1. Большой заказ от медицинской службы бригады – большие и малые операционные (хирургические) наборы, электрокардиографы, дефибриляторы и ларингоскопы. На это уйдет минимум половина сбора. Ушел бы и весь, но пришлось урезать аппетиты, иначе остальным помочь не сможем.

Им же 5 бронежилетов 5А класса, по две плиты третьего размера на каждый. Медики – продукт штучный, бегают по самому передку, их надо беречь. Броники уже в резерве под этот заказ.

2. Заказ от бригадной арты на защищенные смартфоны с артиллерийским и топографическим софтом. Сразу для всех, от минометов и РСЗО, до самоходных гаубиц. Несколько десятков, точную цифру не скажу, т.к. ДСП. Им же – партию метеостанций.

3. Мы не смогли закупить артоводам 1-й батареи еще один репитер – их физически не было в стране, а под их расстояния он необходим. Постараемся закрыть этот долг. Им же мы еще "должны" несколько десятков батарей на портативные рации. Их не было в наличии и деньги ушли на другие нужды. На неделе должны появиться на складе.

4. Танкистам мы "должны" еще 15 легких противоосколочных бронежилетов. Мы им, помимо штатных броников от БЗК "Пермячка", послали несколько чехлов от "Ратника" 6б45. Они обещали испытать один на предмет стойкости к мелким осколкам. Повесят на куст и взорвут РГДшку рядом. Если результат устроит, то эти броники закупим быстро. Они же снова просят танковые комбезы и берцы. Комбезы просто "горят", это расходник. Просят шлемофоны.

5. Бригада просит БЗК "Ковбой" для мехводов БТР и БМП. Нужно огромное количество, но их в таком количестве просто нет в открытой продаже. Десяток-другой найдем точно. Нужны бинокли, сняряга для разведосов: наколенники, тактические перчатки, разгрузки, подсумки, в т.ч. под сброс магазинов. У кого есть в наличии – можете смело засылать натурой.

6. От присланных перископов бойцы и командиры в полном восторге и просят еще.

Про тепловизоры и квадрики даже не заикаюсь.

Отдельная боль и отдельный заказ – резервисты. Вы, возможно видели видео, где НШ одного из батальонов резервистов рассказывает о том беспросветном мраке со снабжением, который они пытаются преодолеть. Видео записывалось в надежде докричаться до начальства, но гуманитарщики самовольно слили его на публику. Теперь НШ огребает от начальства по-полной. Мы на контакте с этим батальоном – это один из тех, кто брал Углегорскую ТЭС. Они, реально, воюют с голой задницей. Гнилые вещмешки, форма на 8 размеров больше, мосинки, сапоги разного размера на одного бойца и прочие прелести луганской мобилизации. У них нет вообще ничего и нужно всё – от формы и обуви, до медицины, связи и брони. По мере сил попытаемся им помочь.

Хотелки и нужды я могу описывать бесконечно, но пока на этом притормозим.

Спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать!

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Карта Сбера: 4276 5500 9314 7760

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Почта для вопросов: [email protected]

С переводами из-за границы сейчас очень сложно, но решаемо. Пишите на почту, постараемся решить.

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https://leon-spb67.livejournal.com/1482488.html – цинк

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