 

WP – полякам советуют собрать «блэкаут-чемоданчик» на случай отключения электричества

16.08.2022, 5:40, Разное
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Эксперт в области энергетики Якуб Вех считает, что общенациональный блэкаут в Польше вряд ли произойдёт, однако вероятны ограничения в подаче электроэнергии, что приведёт к её отключению для определённых групп потребителей. Как пишет Wirtualna Polska, Вех рекомендует жителям страны на всякий случай создать так называемый «блэкаут-чемоданчик», в котором должен находиться набор инструментов и аксессуаров, позволяющих спокойно пережить период без электричества.


AP

Общенациональный блэкаут в Польше вряд ли произойдёт, однако вероятны ограничения в подаче электроэнергии, что приведёт к её отключению для определённых групп потребителей. Как пишет Wirtualna Polska, эксперт в области энергетики Якуб Вех считает, что проблемы могут ждать Польшу зимой, когда в стране наблюдается пиковый спрос на электроэнергию.

«Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», — говорит Якуб Вех.

Год назад зимой стабильность системы удалось обеспечить только при поддержке соседних стран. По мнению эксперта, это указывает на вопиющий дефицит установленных в Польше мощностей. Если в этом вопросе не будут приняты соответствующие меры, энергетическая безопасность страны будет вызывать сомнения.

Якуб Вех заявил, что риск отключения электроэнергии в Польше невелик, но он есть всегда. Это связано, например, с возрастом электростанций в стране. Средний возраст производственных единиц составляет 47 лет, а 71 блок в Польше уже превысил срок службы, на который они были рассчитаны.

«Я не ожидаю отключения, потому что это чрезвычайная ситуация и признак того, что произошли серьёзные сбои во многих генерирующих единицах или что оператор совершил кардинальную ошибку и потерял контроль над системой», — прокомментировал Вех.

«Могут иметь место некоторые ограничения мощности, контролируемые оператором, но тем не менее означающие для получателей то же самое, что и блэкаут, то есть перебои в подаче электроэнергии», — добавил он.

Якуб Вех рекомендует создать так называемый блэкаут-чемоданчик. Это может быть шкафчик или коробка, в которой люди будут держать набор инструментов и аксессуаров, позволяющих спокойно пережить период без электричества. Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички. Хранение такого набора в легкодоступном месте поможет пережить несколько часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии.


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