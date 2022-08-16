Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Ранее постпред при ООН указал на отсутствие препятствий со стороны РФ для визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

Власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская атомная электростанция.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

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