 

Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС

16.08.2022, 5:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Ранее постпред при ООН указал на отсутствие препятствий со стороны РФ для визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

Власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская атомная электростанция.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.20 / Украина будет вести переговоры с Ираном о компенсациях родным жертв рейса PS752 от имени всех пострадавших государств

23.01.22 / Бутусов: Цель Путина – заставить признать оккупацию Донбасса и Крыма. Ради этого Россия угрожает войной

23.09.21 / Комплексы «Бастион» в Крыму нанесли ракетные удары по целям в Черном море

14.12.20 / Общество: Испытания “Ангары-А5” прокладывают РФ дорогу на Луну

06.10.20 / Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова подали три иска, каждый – на 1 млн руб.

30.07.20 / Отбивших у сотрудника ДПС пьяного водителя жителей Чувашии наказали

28.12.21 / Раскол в обществе и нарушенные обещания — SZ об итогах второго года пандемии в Германии

18.02.21 / Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

26.01.22 / Элтон Джон заразился коронавирусом

12.10.21 / Медведчука отправили под домашний арест по новому делу, в Киеве прошел саммит Украина – ЕС. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика