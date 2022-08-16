Мнение: Ближняя морская зона и ядерное сдерживание

Ближняя морская зона и ядерное сдерживание

С середины июня по начало июля 2022 года в России заложили два боевых корабля ближней морской зоны — корветы проектов 20385 «Разумный» и «Быстрый». Корабли должны быть сданы флоту в 2027 и 2028 годах соответственно. Оба они способны нести крылатые ракеты семейства «Калибр» разных типов.

После приведения российских стратегических ядерных сил (СЯС) в соответствии с договорами о сокращении наступательных вооружений с США доля стратегических ядерных зарядов, развернутых на баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ), составляет более 40 % от общего количества. Их носителями в ВМФ являются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН), являющиеся основой морских сил ядерного сдерживания (МСЯС), морской составляющей ядерной «триады».

Для чего нужны РПКСН?

Дело в функциях, которые выполняют подлодки в составе ядерной триады. В отличие от авиации и наземных РВСН, роль подплава в СЯС — обеспечение неотвратимости ответного удара. Они должны поразить противника, даже если тот выполнит первый удар по российской территории, уничтожив большую часть ракетных войск. Отслеживание российских РПКСН с целью их уничтожения при необходимости стало давней практикой ВМС США и Великобритании.

Чтобы гарантировать ядерное сдерживание противника и в нужный момент нанести ответный ядерной удар, у ВМФ намечены защищенные районы боевых действий — ограниченные акватории, внутри которых разнородные группировки противолодочных сил ВМФ могут защитить РПКСН от превосходящего подводного противника, обеспечить их боевую устойчивость и дать возможность выполнить боевую задачу в любых обстоятельствах.

Вероятные противники, в основном США и отчасти Великобритания (гипотетически в этом списке может оказаться Япония), очевидно, будут пытаться держать свои многоцелевые подлодки на маршрутах развертывания отечественных стратегических ракетоносцев, чтобы иметь возможность уничтожить их внезапной атакой. Лодки противника могут находиться вблизи российских баз, в узкостях, через которые должна пройти подлодка, или ждать заранее в районе, где российский ракетоносец должен будет находиться на боевой службе.

Противолодочные силы, в том числе надводные корабли, прежде всего, и нужны для борьбы с иностранными подлодками, угрожающими развертыванию РПКСН.

Значительную часть задач по противолодочной обороне в прошлом решали многоцелевые и противолодочные корабли. Самыми массовыми, выполнявшими большую часть противолодочных задач, были малые противолодочные корабли, составлявшие основу сил Охраны водного района (ОВР). Сегодня им срочно нужна замена — корабли предельно изношены технически и устарели морально до полной потери боевой эффективности. Такой заменой, более эффективной в противолодочном отношении и потому малочисленной, с 2000-х годов должны были стать корветы проектов 20380 и 20385. В настоящее время 7 корветов проекта 20380 (всех модификаций) находятся в строю и два — на испытаниях.

Строятся еще два. Также в строю один корвет проекта 20385, в постройке —, три, и еще одна единица, «Проворный», нуждается в восстановлении после пожара.

По противолодочным возможностям эти корабли существенно превосходят старые МПК. Они несут буксируемую гидроакустическую станцию (ГАС), позволяющую создавать значительную зону освещения подводного пространства, вертолет, способный вести поиск и атаковать подлодку, современные торпеды и антиторпеды. Проект 20385 оснащается противолодочными ракетами, позволяющими атаковать обнаруженную подлодку противника на большой дистанции и уничтожить ее.

Теоретически при насыщении флотов достаточным количеством таких корветов задача по обеспечению развертывания МСЯС была бы в значительной мере выполнена. Однако ужесточение санкций против России, с которым наша страна столкнулась после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, может создать очень большие трудности в оснащении флота такими кораблями.

Дизельный вопрос

Вообще говоря, уязвимых перед санкциями подсистем у корабля две. Первая — это радиолокационный комплекс производства АО «Заслон», с «импортозамещением» комплектующих в котором были сложности даже до начала СВО. Но проект корабля можно было бы изменить под другой состав радиоэлектронного вооружения (РЭВ), и это было бы полезно с точки зрения боевой эффективности, поскольку РЛК «Заслон» не доведен. С другим комплектом из серийных и доведенных радиоэлектронных средств корабль был бы боеспособнее, а цена его существенно ниже. К тому же они строились бы быстрее.

Но с началом СВО появилась вторая проблема, которую так просто не решить, — дизельные двигатели, входящие в состав агрегатов главной энергетической установки (ГЭУ) корабля, состоящей из двух дизель-дизельных агрегатов ДДА-12000 (по одному на валолинию).

В состав каждого агрегата входят пара дизельных двигателей Коломенского завода 16Д49 мощностью по 6000 л. с. и реверс-редукторная передача РРП-12000 — по сути, большой редуктор с системой реверса, суммирующий мощность двух дизелей на общий вал, приводящий во вращение гребной винт. В сумме два агрегата могут обеспечивать почти 24000 л. с., достаточных для движения такого корабля на скорости около 26 узлов.

Дизели семейства Д49 «Коломенский завод» производит давно. Изначально это было семейство двигателей для железнодорожных локомотивов, из которых наиболее известен 16-цилиндровый 5Д49 мощностью 4000 л. с. Для того чтобы на базе этих дизелей создать агрегат для боевых кораблей ВМФ, производителю пришлось серьезно переработать их конструкцию, и поднять мощность. Критически важным для увеличения мощности стало применение импортных комплектующих, например, турбокомпрессоров компании ABB Turbocharging (сейчас Accelleron).

Именно их применение позволило повысить мощность при ограниченных массо-габаритных характеристиках. А именно: 16Д49 с импортными комплектующими имеет максимальную мощность 6000 л. с., тогда как на отечественных комплектующих для получения такой мощности пришлось сделать двигатель 20-цилиндровым, со сложной системой двухступенчатого наддува. В советское время это был 20Д49, воспроизводство которого сейчас едва ли возможно и который слишком большой и тяжелый.

Поставки импортных комплектующих в адрес АО «Коломенский завод» могут прекратиться в любой момент. Если это произойдет (или уже произошло), то поставка дизелей для строящихся корветов окажется под вопросом. А следовательно, и поставки дизелей 10Д49 для фрегатов и других кораблей.

Нет сомнения, что рано или поздно поставки неизбежно прекратятся. И те дизельные двигатели, которые являются «сердцем» строящихся сейчас боевых кораблей для ВМФ, рано или поздно окажутся недоступными из-за проблем с импортозамещением.

Даже если Коломенский завод имеет задел для производства всех двигателей для уже заложенных кораблей и запас запасных частей для ремонта, делать на эти двигатели ставку больше нельзя. А если такого запаса нет, а поставки комплектующих будут прерваны, то нас ждут пустые корпуса на стапелях вместо кораблей.

При этом критически важно оснастить ГЭУ и достроить не только корветы, но, в первую очередь, фрегаты проекта 22350, единственные ракетные корабли дальней морской зоны, которые могут сегодня строиться в РФ. В недавнем прошлом бытовало мнение, что новые корветы нам «не нужны», так как в ударных задачах и в противовоздушной обороне фрегаты существенно эффективнее. Но не в противолодочной обороне (ПЛО), ибо вследствие сложной гидрологии моря решение задач ПЛО требует «сети» оптимально распределенных в море носителей средств поиска подлодок и противолодочного оружия в необходимом количестве, причем все это за умеренные деньги.

Мобилизационный дизельный вариант

Решение есть. Прежде всего необходимо найти импортозамещенную ГЭУ, недорогую и массовую.

В настоящий момент единственным производителем дизельных двигателей, с одной стороны, независимым от санкций, а с другой, способным дать дизель, пригодный именно для боевого корабля, является ПАО «Звезда» из Санкт-Петербурга. Под двигатели этого завода запроектированы малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт».

К сожалению, темпы производства дизелей М507Д для «Каракуртов» у «Звезды» очень низки. Предприятие так и не преодолело кризис, в котором оно пребывает до сих пор. Сегодня «Звезда» способна в год дать ГЭУ для двух «Каракуртов» максимум.

Однако специалисты знают, что 112-цилиндровый М507Д — это «спарка» из двух 56-цилиндровых М504, работающих на общий редуктор. Таким образом, 5–6 М507 (на «Каракурте» их три) превращаются в 10–12 М504. Более того, возможности «Звезды» в принципе позволяют произвести еще какое-то количество именно «половинок» М504.

Их производство возможно и необходимо форсировать, и увеличение в два раза выпуска маломагнитных дизелей М503 для тральщиков очевидно показывает имеющиеся резервы.

При этом, однако, «половинка» двигателя — это и половина его мощности, критически важной для ходовых качеств корабля.

Решение подсказывает иностранный опыт. Уже много лет на иностранных быстроходных судах, иногда довольно больших, применяются многовальные водометные установки. Это «батарея» водометов от борта до борта, на которую работает «свой» двигатель. И вот здесь лежит решение: «батарея» доступных и полностью отечественных М504, работающих на водометы, способна обеспечить ход кораблю, примерно с «Каракурт» по массогабаритным характеристикам, но с меньшим числом дизелей. А это значит, что такие корабли можно будет строить в больших количествах, чем даже «Каракурты». Останется только разместить на кораблях гидроакустический комплекс и противолодочное оружие, обеспечив совместную работу с базирующимися на берегу вертолетами.

Расчеты показывают: при разных сроках поставки нужного количества дизелей и даже с учетом необходимости дооснастить пустые корпуса «Каракуртов» двигателями до начала 2030-х годов будет возможно обеспечить ГЭУ от 12 до 17 (оптимистичный вариант) кораблей, которые вместе с готовыми корветами смогут в значительной мере «закрыть» вопрос надводной составляющей противолодочных сил в ближней морской зоне.

Это почти «китайские» темпы постройки флота, причем при нынешнем, весьма не блестящем состоянии промышленности и при нынешних бюджетах. При этом, будучи оснащенными универсальным корабельных стрельбовым комплексом (УКСК), они смогут выполнять и задачи нанесения ракетных ударов как по берегу, так и по надводным кораблям. Фактически речь идет об экстренном наращивании не только противолодочных, но и ударных возможностей ВМФ.

Однако нужно принять решение о быстрой разработке и запуске в серию именно такого мобилизационного корабля, так как никакое другое решение не позволит строить корабли в больших количествах, быстро, недорого и независимо от санкций на поставку комплектующих. Дешевизна и массовость постройки такого корабля критически важны для обороноспособности страны — большое число таких кораблей с буксируемыми гидроакустическими станциями способно создавать обширные по площади районы со сплошной гидроакустической освещенностью, находиться в которых скрытно никакая иностранная подлодка не сможет.

Большое число таких кораблей, построение всей системы противолодочной обороны именно «вокруг» них позволит до некоторой степени нивелировать отсутствие в России производства противолодочных самолетов и вертолетов, а также нехватку систем освещения подводной обстановки.

(с) А.Тимохин

https://arsenal-otechestva.ru/article/1609-blizhnyaya-morskaya-zona-i-yadernoe-sderzhivanie – цинк

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