 

Крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями

16.08.2022, 3:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов, информирует агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующими банковскими документами.

По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух источников в банках, большинство американских и европейских банков ушли с рынка в июне, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги из-за санкций в отношении России, передает Banki.ru.

Как информирует издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group. Об этом свидетельствуют их электронные письма, аналитические записки и другие сообщения в адрес клиентов и данные источников, с которыми пообщалось информагентство.

Уточняется, что банки ориентируются на июльские указания Министерства финансов США, которыми разрешены сделки, направленные на сворачивание позиций американскими держателями бумаг.

Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией».

При этом некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями, деноминированными как в рублях, так и в долларах США.

Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / Ученые разработали методику прогнозирования солнечного радиопотока

31.07.20 / Трамп объяснил необходимость переноса президентских выборов в США

04.12.21 / НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова после утечки Pandora Papers

10.08.22 / Мнения: Для Украины все решится в августе

12.06.21 / В мире сделали более 2,3 млн прививок против коронавируса – данные Bloomberg

22.03.21 / Жена Кошевого поделилась семейными снимками с вечеринки

24.12.21 / Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток

10.10.20 / В Бейруте взорвался бак с мазутом

28.07.21 / Компания Subaru представит новый седан WRX 2022 года в Нью-Йорке

13.01.22 / Хакеры атаковали тюрьму в Нью-Мексико

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика