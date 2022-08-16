Крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями

Некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов, информирует агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующими банковскими документами.

По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух источников в банках, большинство американских и европейских банков ушли с рынка в июне, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги из-за санкций в отношении России, передает Banki.ru.

Как информирует издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group. Об этом свидетельствуют их электронные письма, аналитические записки и другие сообщения в адрес клиентов и данные источников, с которыми пообщалось информагентство.

Уточняется, что банки ориентируются на июльские указания Министерства финансов США, которыми разрешены сделки, направленные на сворачивание позиций американскими держателями бумаг.

Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией».

При этом некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями, деноминированными как в рублях, так и в долларах США.

Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.

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