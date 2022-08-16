Мнение: О ходе СВО на Украине. 15.08.2022

Ответы на вопросы о ходе СВО на Украине для канала военкора Юрия Котенка.

О ходе СВО на Украине. 15.08.2022

— ВСУ бьют по Запорожской АЭС, угрожая "вторым Чернобылем". Насколько высока вероятность ядерной катастрофы и каковы могут быть её масштабы?

— Катастрофа более чем вероятна в 3-х случаях — прямом попадании в реактор в результате целенаправленных ракетных ударов по реакторному блоку, вывода из строя механизмов станции, что приведет к нештатной работе реактора и возможной катастрофе, а также в результате ударов по площадке хранения ядерных отходов.

В зависимости от варианта повреждения станции будет зависеть радиус поражения — в случае взрыва реактора в результате ракетного попадания радиус поражения затронет несколько областей Украины. В случае локального заражения в результате повреждения емкостей с радиоактивными элементами на открытой площадке радиус поражения составит десятки километров.

В любом случае все эти сценарии однозначно можно трактовать как сценарии ядерной катастрофы, которыми сейчас руками Украины манипулируют США и Британия.

— Запад усиливает давление на Россию, заранее обвиняя русских в любом инциденте, который может произойти на ЗАЭС. Чем грозит ситуация, если Россия пойдёт на создание демилитаризованной зоны вокруг станции?

— В данном случае Запад сознательно пытается шантажировать угрозой ядерной катастрофы, чтобы заставить Россию прогнуться и вынудить ее к каким-то уступкам вроде передачи ЗАЭС под международный контроль или даже под контроль Украины. Очевидно, что для России это неприемлемые варианты, но Запад, культивируя страх перед ядерной угрозой, пытается вынудить ее к таким уступкам.

На любые действия Украины запад безусловно закроет глаза, даже если шайка Зеленского будет прямой наводкой расстреливать ЗАЭС с другого берега Днепра в режиме онлайн.

— В СМИ муссируется тема сдвига референдум в ДНР, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области. Если такое решение будет принято, в какой степени оно будет отвечать интересам России?

— Референдумы в ДНР и ЛНР привязаны к вопросам завершения освобождения территорий Донбасса. Соответственно, они пройдут так быстро, как наша армия сможет освободить территорию ДНР. С задачей освобождения ЛНР уже справились.

В случае с Херсонской и Запорожской областями сроки проведения референдумов зависят от способности ВГА областей наладить структуру государственной власти и обеспечить работу избирательных комиссий. Поэтому референдумы в ЛДНР и других освобожденных областях могут пройти раздельно. На мой взгляд, чем быстрее будет зафиксировано их присоединение к России, тем лучше — это обеспечит необратимость их ухода с Украины.

— Украинская сторона продолжает применять "Хаймарсы", временами — успешно. Существует ли универсальное «лекарство» от данного типа РСЗО? Как выглядит комплекс мер, которые должны быть приняты для полного устранения данной угрозы?

— На текущий момент наши системы ПВО частично сбивают ракеты данного комплекса, но при массовых пусках они периодически прорывают нашу оборону и наносят определенный ущерб.

Как с этим бороться? Тщательнее маскировать наши штабы и логистическую инфраструктуру, заниматься вопросами рассредоточения складов. Для снижения эффективности ударов по складам необходимо улучшать работу систем ПВО по ракетам данных комплексов плюс вести на них охоту и методично уничтожать.

Тут нет рецепта быстрой победы — нужна длительная и кропотливая работа по минимизации эффективности работы данной системы вооружений и улучшение работы по противодействию им и их последующего уничтожения.

— По моему личному мнению, специалисты по антитеррору и проведению спецопераций крайне необходимы в зоне СВО. Опыт того же Игоря Гиркина мог бы пригодиться. В этой связи, стоило ли его задерживать при въезде в Херсонскую область, и чем вообще вызвано подобное решение и его афиширование в СМИ?

— С моей точки зрения, любой человек, который по доброй воле хочет поехать воевать с нацистами на Украине, должен получить такую возможность, потому что сейчас для страны нет более важной задачи, чем уничтожение нацистского режима на Украине и его спонсоров.

Всех причин данной истории не знаю, но повторюсь, если человек хочет поехать воевать, ему такую возможность следует обеспечить. Это особенно важно в условиях, когда ставка сделана на контрактно-добровольческий формат ведения войны, а не на мобилизационный.

— Западные источники пишут, что Россия заказала у Ирана как минимум 1000 БПЛА. Насколько реалистичны эти цифры, и как поставки иранских дронов могут повлиять на ход боевых действий?

— Официально эта информация пока не подтверждена. Касательно 1000 БПЛА, очевидно, имеется в виду их производство в течении некоторого времени. Очевидно, что тут речь не идет об одномоментной закупке 1000 машин, тем более что в РФ элементарно нет столько операторов для новых машин.

Поэтому, если БПЛА действительно куплены, то их будут поставлять по частям, по мере производства и обучения расчетов. С учетом известного качества иранских дронов они станут серьезным подспорьем для наших артиллеристов, дополнив, к примеру, хорошо показывающие себя дроны типа "Орлан-10" и другие, более редкие экземпляры.

— Через несколько недель начнется переход боевых действий из весенне-летнего в осенне-зимний период. Как сезонный фактор повлияет на противостояние на конкретных участках фронта?

— В середине осени наступательные действия будут ограничены ухудшением погоды и осенней распутицей. С другой стороны, сход "зеленки" затруднит для обеих сторон прятки от артиллерии, что несколько более выгодно для нас, так как мы имеем преимущество в артиллерии, и противнику станет сложнее удерживать позиции за пределами городов. Впрочем, это создаст и для нас немало трудностей.

Можно ожидать, что в октябре-ноябре интенсивность боевых действий на части направлений снизится и будут господствовать тенденции к позиционности, хотя, например, штурму крупных населенных пунктов это вряд ли помешает, как показал пример штурма того же Мариуполя или Волновахи.

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