Иран направил ЕС ответ на предложения по ядерной сделке

Власти Ирана направили Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на иранского чиновника.

Содержание послания не раскрывается, передает ТАСС.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени (22.30 мск).

Напомним, 11 августа американское издание The Wall Street Journal сообщало, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отметило, что предложение ЕС – это шаг навстречу Ирану, поскольку это разбирательство является одной из ключевых проблем для западной стороны.

Напомним, в начале августа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после получения экономических гарантий от США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к СВПД, чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию.

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