 

Число жертв взрыва на рынке в Ереване возросло до 10 человек

16.08.2022, 2:50, Новости дня
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Тела еще двух погибших были извлечены из-под завалов на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под развалин еще два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже десять погибших», – приводит слова Костаняна ТАСС.

Поисково-спасательные работы продолжаются, отметил пресс-секретарь МЧС.

Согласно последним данным МЧС республики, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара более 60 человек получили травмы и были госпитализированы. В медцентрах остаются 12 человек, их жизни ничего не угрожает. Без вести пропавшими числятся 23 человека, в том числе шесть граждан Ирана.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате взрыва на оптовом рынке в Ереване, после происшествия пропал без вести житель России. В понедельник МЧС Армении опубликовало имена пропавших без вести при взрыве в Ереване.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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