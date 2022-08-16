Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об опасности радиационного инцидента на Запорожской АЭС и потребовал от Вооруженных сил РФ «убраться» с территории станции и соседних районов безо всяких условий.

«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра», – сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента Украины.

«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий», – подчеркнул Зеленский.

Он также предупредил, что «мир проиграет», если не защитит «одну атомную станцию». «Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет», – сообщил Зеленский. Он также призвал к новым жестким санкциям против РФ и «Росатома».

Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях Вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны РФ для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

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