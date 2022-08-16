Устройте ногам «праздник»: готовим ванночку от усталости, отечности и грибка

К концу жаркого летнего дня на ногах часто появляется отечность. Чтобы быстро справиться с такой неприятностью, сделайте своим ногам солевую ванночку.

Как вернуть ногам легкость

В 3 литрах теплой или горячей воды растворите полстакана морской соли. Туда же влейте 100 миллилитров яблочного уксуса. Эти два компонента помогают бороться с отеками и усталостью. А если в воду вы капнете дополнительно масло чайного дерева (7-10 капель), то оно поможет вам избавиться от грибка.

Подержите ноги в ванночке примерно двадцать-тридцать минут. Затем ноги следует насухо вытереть и немного смазать оливковым маслом или обычным кремом.