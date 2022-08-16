NYTimes – Филадельфию захлестнула волна вооружённого насилия и преступности

Филадельфия стала «рекордсменом» по количеству преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия. Их число в этом году перевалило за 1400, что больше, чем в мегаполисах Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, пишет The New York Times. В статье утверждается, что под наибольшим давлением находятся самые бедные районы Филадельфии, традиционно страдавшие от расовой и социальной дискриминации.



AP

Этот год стал мрачной вехой в истории Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет The New York Times. Согласно полицейским отчётам, более 1400 человек стали жертвами применения огнестрельного оружия, сотни из них погибли. Эти цифры выше аналогичных показателей в более крупных и густонаселённых городах — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

По информации издания, это новый антирекорд, причём предыдущий был установлен лишь годом ранее: Филадельфия стала одним из крупных городов, где дела действительно плохи, как никогда. Тревогу бьют по всей стране два последних года: число случаев насилия с применением оружия повсеместно неуклонно растёт.

Ситуация тем более серьёзна, учитывая высочайшую концентрацию преступлений в определённых районах — на западе и севере агломерации самого бедного из крупных городов в США, пишет автор статьи. Он утверждает, что эти части Филадельфии стали жертвами политики расовой дискриминации и пренебрежения со стороны властей, а сегодня их захлестнули бедность и преступность.

Градоначальство предпринимало попытки справиться с кризисом, вводя комендантский час и выделяя гранты для уязвимых групп населения, но у власть имущих нет ответа на главный вопрос: что делать с огромным количеством оружия в руках жителей, подчеркивает The New York Times.

«Все вооружены… В этих районах все носят оружие, потому что тут никогда не было безопасно», — заявил Джонатан Уилсон, директор Фонда отцовства, в интервью изданию.

Согласно отчёту, опубликованному в этом году, в период с 1999 по 2019 годы на каждую незаконно приобретённую единицу оружия приходилось по три единицы легально проданного огнестрела. Однако эта статистика не учитывает «бум» последних двух лет: за годы пандемии темпы законной торговли оружием в Штатах выросли вдвое, пишет автор статьи.

Он подчёркивает взрывной характер роста выданных в Филадельфии лицензий на огнестрельное оружие: их число подскочило с 7400 в 2020-м до более чем 52 тыс. в 2021 году. При этом The New York Times напоминает о явно процветающем рынке нелегального огнестрела — в последние два года участились случаи кражи оружия, его модификации в полностью боевое или автоматическое, обнаружены схемы и пути его оборота и сбыта.

Чиновники в Филадельфии не могут сойтись во мнении в вопросах решения проблемы, отмечает автор. Требования к отчётности об утраченном оружии, возобновлении практики массовых обысков на предмет наличия нелегального огнестрела вызывают многочисленные споры.

Последняя инициатива, по замечанию The New York Times, вызвала особенно ожесточённые дискуссии в силу того, что в прошлом её субъектами становились в основном афроамериканцы, причём эффективность метода так и не была подтверждена. Его активным противником выступил окружной прокурор Ларри Краснер, который давно утверждает, что арест и заключение под стражу людей, уличённых в ношении огнестрельного оружия без разрешения, попросту контрпродуктивны, поскольку отнимают ресурсы полиции и отпугивают тех, кто потенциально готов с ней сотрудничать.

«Можно произвести огромное количество арестов из-за ношения огнестрельного оружия, но вы не увидите значительного сокращения числа перестрелок… В чём состоит их (его оппонентов. — ИноТВ) теория: вместо того, чтобы преследовать людей, которые реально совершают убийства, мы должны арестовать 100 человек и посадить их в тюрьму, потому что один из них якобы мог кого-то застрелить?» — заявил он в интервью изданию, которое также приводит статистику, собранную его командой.

По этой статистике в трёх из четырёх случаев убийств с использованием огнестрельного оружия следствие не может найти виновных, притом что количество арестов за незаконное владение огнестрелом взлетело до рекордного уровня. По мнению Краснера, нужно вкладывать средства в передовые судебно-медицинские технологии, чтобы раскрыть сотни нераскрытых преступлений, пишет автор материала.

«Я думаю, между нами есть некоторые разногласия философского характера. Для тех, кто незаконно носит и использует оружие, должны быть последствия. Если я пойду и возьму незарегистрированный пистолет, зная, что мне ничего за это не будет, как это помешает мне совершить что-либо ещё противозаконное?» — сказала в интервью The New York Times комиссар полиции Даниэль М. Аутлоу.

«За незаконное ношение оружия должны быть более строгие наказания… Они думают, что им это сойдёт с рук, потому что они молоды», — говорит Маргерит Рафф, ассистентка в классе специального образования в одной из начальных школ Филадельфии, отвечая на вопрос издания. По её мнению, несколько лет назад «мыслящий человек» не стал бы носить оружие на улицах Филадельфии, «но теперь вы не можете даже выйти из дома, не можете подойти к своей машине, вы не можете завернуть за угол», цитирует Рафф The New York Times.

Автор статьи приводит яркую иллюстрацию: ​​в штаб-квартире некоммерческой организации для молодёжи из групп риска NOMO её директор Рики Дункан опрашивает детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет — практически каждый из них знает, где можно достать оружие, и большинство уверено, что им будет спокойнее с огнестрелом на руках, потому что они никогда не чувствуют себя в безопасности. «Мы по-прежнему хотим работать результативнее. Но у нас на пути много препятствий», — заявил Дункан в интервью изданию.