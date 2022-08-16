Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию

Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России, свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил статс-секретарь – заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца.

В состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга», – отметил Рукавишников в ходе церемонии вручения свидетельства.

Ранее российскую аккредитацию получил Мелитопольский многопрофильный колледж, школа №15 Мелитополя, а также средние общеобразовательные школы №2 Бердянска, №1 поселка городского типа Черниговка, №2 Энергодара, №1 Купянска, №11 Изюма.

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