 

Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов

16.08.2022, 1:30, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли три паспорта в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия, сообщил политик в публикации в социальной сети Truth.

«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост.

По словам экс-главы страны, такое нападение на политического оппонента является невиданным для США.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами.

В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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