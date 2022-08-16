Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли три паспорта в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия, сообщил политик в публикации в социальной сети Truth.

«Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост.

По словам экс-главы страны, такое нападение на политического оппонента является невиданным для США.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами.

В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

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