 

Найдено тело восьмого погибшего при взрыве на рынке в Ереване

16.08.2022, 1:30, Новости дня
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Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Только что спасателям удалось извлечь из-под развалин еще одно тело. На данный момент у нас уже восемь погибших», – приводит ТАСС слова Костаняна, опубликованные на странице пресс-секретаря МЧС Армении в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Пресс-секретарь МЧС добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Согласно последним данным МЧС республики, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара более 60 человек получили травмы и были госпитализированы. В медцентрах остаются 12 человек, их жизни ничего не угрожает. Без вести пропавшими числятся 23 человека, в том числе шесть граждан Ирана.

Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате взрыва на оптовом рынке в Ереване. Напомним, после взрыва на рынке в Ереване пропал без вести житель России. В понедельник МЧС Армении опубликовало имена пропавших без вести при взрыве в Ереване.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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