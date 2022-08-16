Мнение: Зенит в стране НБС

Все-таки футбол, как самый популярный вид спорта – зеркало разложения и деградации, в которое с наслаждением погружается российское общество. В субботу я в какой-то момент решил заглянуть на МатчТВ – и попал аккурат на второй тайм матча Зенит-ЦСКА, причем почти сразу – на тот момент, когда ЦСКА забил гол. Такой был вполне себе “бычий” навал атаки, по-своему весьма эстетичный, “армейцы” этот свой гол буквально продавили сквозь растерянных зенитовцев. Я поэтому сначала даже не понял, что гол… отменили. Как? Почему?!

А вот так – отменили, и всё. Причем комментатор на такую явную несправедливость почти не возмутился, так, что-то вяло проблеял (потом я догадался, что комментатор же – с канала Матч, который принадлежит Газпрому, владеющему также и “Зенитом”; как он мог посметь быть недовольным?)

Любопытно, что в России теперь футбол показывают населению ТОЛЬКО на “зенитовском” МатчТВ – больше никаких вариантов нет. Болельщикам всех прочих команд предлагается или смотреть футбол по ТВ под “зенитовский” комментарий, или не смотреть его вовсе. Могла б еще быть опция “пойти на стадион и смотреть вживую” – но с некоторых пор в России и она практически перекрыта: на футбол теперь так просто не пойдешь, для этого надо оформлять себе нечто вроде куар-кода или “ковид-паспорта” – так называемый FanID; не шучу – специальный пропуск (!), оформляемый только через Госуслуги, цель которого не скрывается: это документ, чтобы тебя как болельщика “в случае чего” полиции было легче найти и арестовать. Бодрит, не правда ли?

В матче Зенит-ЦСКА у ЦСКА судьи банально украли гол, и Зенит в итоге выиграл 2:1. Мне показалось, однако, символичным то, КАК это было проделано: в лучших российских традициях! Прямо по канону: совершается преступление (например, чиновник наезжает на пешехода на пешеходном переходе), люди бегут посмотреть, как оно было зафиксировано на камерах – все камеры в округе оказываются волшебным образом выключены.

Так же было на суперсовременном (и супердорогом!) стадионе Зенита позавчера: судьи кинулись к камерам – и тут “оказалось”, что на суперстадионе Зенита (на котором, на минуточку, если бы не СВО, в этом году собирались проводить финал Лиги Чемпионов)… нет камер для системы VAR (видеофиксации офсайда).

Как нету?? А вот так, разводят руками хитрющие ВСЕ – “нету. Нетути!” А где ж? – продолжают все недоумевать. “А вот. Не подвезли. Дефицит!”

В общем, судья увидел, что зафиксировать офсайд ему как бы нечем… и потому решил гол не засчитывать. Наплевав заодно на известное правило, что вообще-то по правилам ФИФА любые сомнения должны разрешаться в пользу атаки. Но нас из ФИФА тоже выгнали, нам теперь ФИФА не указ…

Я не болельщик ЦСКА, прошу понять меня правильно. У меня вообще российский футбол по большей части вызывает чувство омерзения, особенно последние лет 8 после ухода Аршавина (последнего светлого пятна в этом царстве серости). Но чтоб вот так – случайно включил, и прямо сразу попал на ВОПИЮЩЕЕ издевательство над здравым смыслом, правилами и вообще всем что угодно… Феноменально!

Они спрятали камеры, Карл! Прямо как в российском поганом ГАИ! На “суперсовременном” стадионе – просто расхохотались в лицо и заявили, что у “Зенита” VAR не работает!

И в этом, собственно, и есть очередное проявление всероссийского НБС, “надо быть скотом”: тут всем плевать на правила, причем – это возведено в ПРИНЦИП. “Зенит” – и так самая богатая, самая укомплектованная команда в стране, превосходящая все прочие НА ПОРЯДОК. Она, по идее, могла бы играть и честно – все равно бы всё выиграла. Но нет: в стране НБС побеждать надо ТОЛЬКО за счет подлости, фальсификаций и подстав, чтобы всех тошнило. Если иначе – народ не поймет, правительство не одобрит. Подло – значит, эффективно. “Граждане довольные расходятся по домам” (с)