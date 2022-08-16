Мнение: Новости демократической цензуры

Новости демократической цензуры

Американская корпорация Apple потребовала от видеохостинга Rutube спрятать контент государственных СМИ в iOS-приложении. Об этом сообщила пресс-служба отечественной платформы.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media" (изданий, финансируемых государством — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в компании. Представители видеохостинга добавили, что сегодня приложение доступно в 171 стране.

Apple дала Rutube две недели на решение проблемы со скрытием контента. Отмечается, что в противном случае приложение будет удалено из магазина. «Команда национального видеохостинга уже ограничила доступ к приложению Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси. На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут», — добавили в компании.

https://vott.ru/entry/616519 – цинк

PS. Яблочные рабы должны читать только проверенные Большим Братом новости.

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